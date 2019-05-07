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Москвичам пообещали теплую и солнечную погоду

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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В Москве во вторник, 7 мая, ожидается теплая солнечная погода без осадков. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Температура воздуха поднимется до 26 градусов, ветер будет южный и юго-восточный 5–10 м/с.

Ночью в столицу придет гроза. Столбики термометров опустятся до отметки +12...14 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь. Ожидается северный ветер 5–10 м/с с порывами до 18 м/с.

9 мая в Москве будет 21...26 градусов тепла, возможны кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в День Победы ожидается до +15 градусов и переменная облачность. В Новгородской и Астраханской областях 9 мая будет от +14 до +18.

В Сочи, Краснодаре и Крыму в праздничные выходные возможны дожди и от 15 до 20 градусов тепла, во Владивостоке от +13 до +15.

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