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Синоптики зафиксировали самый теплый день в Москве с начала года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вторник, 7 мая, стал самым теплым днем с начала года в Москве, сообщает Гидрометцентр России. Днем воздух в столице прогрелся до +24,8 градуса.

Абсолютный рекорд для 7 мая был зафиксирован в 1967 году, когда температура воздуха в городе поднялась до плюс 29 градусов, напоминает НСН.

В ближайшие дни погода в столице больше будет соответствовать летней — климатические нормы будут превышены на 4–6 градусов. С 8 мая в регионе начнутся дожди с грозами, сопровождающиеся шквалистым ветром.

Синоптики зафиксировали предыдущий максимум накануне. 6 мая столбики термометра поднялись до плюс 24,6 градуса, напоминает агентство городских новостей «Москва».

9 мая атмосферное давление вырастет, не исключены кратковременные дожди с порывистым ветром. Его скорость может составить 13–18 м/с.

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