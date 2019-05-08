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Синоптики спрогнозировали жару и дожди

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Погода в праздники в центральных областях России будет теплой и дождливой, ожидаются грозы. Об этом в интервью «Российской газете» в среду, 8 мая, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Специалист уточнила, что в Москве 8 мая и в последующие дни ожидается дождь, гроза и порывистый ветер, температура не будет опускаться ниже 20 градусов тепла. Так, 9 мая воздух прогреется до 25 градусов.

На юге страны, в Ростовской области и Краснодарском крае, а также во многих северокавказских республиках погода также будет дождливой. На севере, в Архангельской области, ожидаются грозы. В Мурманской области по-прежнему возможен снег, в основном осадки будут в виде дождя.

«Аномальное тепло стоит и за Уралом. А все благодаря циклону с юга Поволжья», — отметила Паршина, пояснив, что температура днем в большинстве областей Уральского региона и юга Западной Сибири будет держаться на уровне 22..30 градусов.

Накануне Гидрометцентр сообщил, что вторник, 7 мая, стал самым теплым днем с начала года в Москве. Днем воздух в столице прогрелся до +24,8 градуса.

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