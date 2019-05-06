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Синоптики пообещали дожди и грозы в Москве с 8 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С 8 мая погода в Москве станет неустойчивой, пройдут дожди с грозами, местами сильные, ожидается шквалистое усиление ветра. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики пообещали, что 9 мая атмосферное давление вырастет, но не исключили кратковременные дожди с порывистом ветром. Его скорость может составить 13–18 м/с, пишет «Газета.ру». 10, 11 и 12 мая температурный фон повысится.

Ранее 6 мая синоптики рассказали о потеплении, которое ожидает россиян на этой неделе. Так, жителей столицы ожидает теплая погода до 25 градусов. Похожая погода ожидает жителей Урала, где столбики термометров могут подняться до 28 градусов.

В центральных районах Красноярского края также ожидается до 23 градусов тепла. Теплее всего будет в Краснодаре, где отметка термометров остановится на 29 градусах тепла.

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