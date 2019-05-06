Синоптики рассказали о резком потеплении до 29 градусов

Синоптики рассказали о потеплении, которое ожидает россиян на этой неделе. Об этом 6 мая сообщает издание «Российская газета».

Так, жителей столицы ожидает теплая погода до 25 градусов. К середине недели возможны небольшие осадки.

Похожая погода ожидает жителей Урала, где столбики термометров могут подняться до 28 градусов.

В центральных районах Красноярского края также ожидается до 23 градусов тепла. Теплее всего будет в Краснодаре, где отметка термометров остановится на 29 градусах тепла.

Как сообщалось ранее 5 мая, в столице в связи с усилением ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности.