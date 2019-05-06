Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о резком потеплении до 29 градусов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики рассказали о потеплении, которое ожидает россиян на этой неделе. Об этом 6 мая сообщает издание «Российская газета».

Так, жителей столицы ожидает теплая погода до 25 градусов. К середине недели возможны небольшие осадки.

Похожая погода ожидает жителей Урала, где столбики термометров могут подняться до 28 градусов.

В центральных районах Красноярского края также ожидается до 23 градусов тепла. Теплее всего будет в Краснодаре, где отметка термометров остановится на 29 градусах тепла.

Как сообщалось ранее 5 мая, в столице в связи с усилением ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС посоветовало москвичам переждать грозу и ветер в помещении
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017