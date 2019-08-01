Участок подтопленной трассы «Сибирь» открыли для вездеходов и большегрузов

Участок федеральной трассы «Сибирь» у пострадавшего от паводков города Тулун Иркутской области открыли для большегрузов и вездеходов. Об этом сообщается на сайте городской администрации в четверг, 1 августа.

«На 01:00 (20:00 мск) трассу открыли для вездеходов и большегрузов. На 02:00 (21:00 мск) партиями начали пускать легковые автомобили», — сказано в сообщении.

По последним данным, уровень воды в реке Ия спал на 9 см до 972 см. Тем не менее, данный показатель превышает критическую отметку на 272 см.

Движение по участку федеральной трассы Р-255 «Сибирь» временно закрыли 30 июля из-за подтопления в двух местах с высотой перелива через дорожное полотно 5 см, напоминает ТАСС.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

28 июля жителей Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы нового паводка. Через два дня уровень реки Ия превысил 11 м.

Экологи опасаются, что паводок может уничтожить экосистему Байкала — в его воды уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.