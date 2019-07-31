Одного из пропавших при паводке в Иркутской области нашли живым

Один из семи пропавших без вести при паводке в Иркутской области обнаружен живым. Таким образом, число пропавших сократилось с семи до шести человек.

Об этом в среду, 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. Пропавшего без вести нашли около полутора суток назад, судьба еще шести человек остается неизвестной.

Число погибших осталось прежним, рассказали в региональной администрации.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

28 июля жителей города Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы дождевого паводка. Ранее в тот день были эвакуированы жители четырех деревеньТулунского района, всего более 120 человек.

Накануне уровень реки Ия в иркутском Тулуне превысил 11 м при критической отметке в 7 м.