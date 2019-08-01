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Восстановление дамбы в Тулуне после паводка оценили в 1,2 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
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Власти Иркутской области заявили, что аварийно-восстановительные работы дамбы в Тулуне после второй волны паводков оцениваются в 1,2 млрд рублей. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает «РИА Новости».

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«Правительство Иркутской области направило в Минстрой России предложение провести инженерную защиту 11 км защитной дамбы города Тулуна от затопления водами реки Ия. Расчетный объем финансовых средств, необходимых для восстановления объекта 1,2 млрд рублей», — указано в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

28 июля жителей города Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы дождевого паводка. Ранее в тот день были эвакуированы жители четырех деревень Тулунского района, всего более 120 человек.

30 июля уровень реки Ия в иркутском Тулуне превысил 11 м при критической отметке в 7 м.

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