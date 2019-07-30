Уровень реки Ия в Тулуне на 4 м превысил критическую отметку

Уровень реки Ия в иркутском Тулуне превысил 11 м при критической отметке в 7 м, сообщается во вторник, 30 июля, на сайте городской администрации.

Измерения проводят каждые два часа. Еще утром во вторник уровень воды составлял 9,9 м. Поднятие уровня воды грозит затоплением населенных пунктов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 30 июля движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» было перекрыто в Иркутской области.

28 июля жителей города Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы дождевого паводка. Ранее в тот день были эвакуированы жители четырех деревень Тулунского района, всего более 120 человек.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.