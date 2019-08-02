Прямой эфир
Сюжет:

Паводок разрушил около 300 участков дорог в Приамурье

0
Фото: 28.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больше 200 участков дорог местного значения и около 80 участков региональных трасс общей протяженность 468 км пострадали в Амурской области из-за наводнения и дождевых паводков.

Хлор и фауна: иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Повторное наводнение грозит попаданием в озеро шлама из котлованов целлюлозно-бумажного комбината

Как сообщает в пятницу, 2 августа, Минтранс области, подтопление произошло на территории 17 районов Приамурья. Разрушению также подверглись 11 мостов.

При этом на 24 участках дорог проезд для транспортных средств закрыт. Отмечается, что дорожные организации восстановили проезды по 21 участку региональных дорог.

Кроме того, в настоящее время проезд осуществляется практически на всех участках автомобильных дорог местного значения, а на двух — временно ограничен.

Подрядными организациями организован мониторинг уровня воды на прилегающих к автодорогам территориях и дежурство на подтопленных и разрушенных участках.

Ранее сообщалось, что паводок подтопил 32 населенных пункта в Амурской области. Без транспортного сообщения остались 16 населенных пунктов. Эвакуировано почти 2,4 тыс. человек.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.

27 июля сообщалось, что паводок подтопил 103 воздушные линии электропередачи в Амурской области. Ради безопасности населения подтопленные села отключены от электроснабжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»
Участок подтопленной трассы «Сибирь» открыли для вездеходов и большегрузов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017