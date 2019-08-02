Паводок разрушил около 300 участков дорог в Приамурье

Больше 200 участков дорог местного значения и около 80 участков региональных трасс общей протяженность 468 км пострадали в Амурской области из-за наводнения и дождевых паводков.

Как сообщает в пятницу, 2 августа, Минтранс области, подтопление произошло на территории 17 районов Приамурья. Разрушению также подверглись 11 мостов.

При этом на 24 участках дорог проезд для транспортных средств закрыт. Отмечается, что дорожные организации восстановили проезды по 21 участку региональных дорог.

Кроме того, в настоящее время проезд осуществляется практически на всех участках автомобильных дорог местного значения, а на двух — временно ограничен.

Подрядными организациями организован мониторинг уровня воды на прилегающих к автодорогам территориях и дежурство на подтопленных и разрушенных участках.

Ранее сообщалось, что паводок подтопил 32 населенных пункта в Амурской области. Без транспортного сообщения остались 16 населенных пунктов. Эвакуировано почти 2,4 тыс. человек.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.

27 июля сообщалось, что паводок подтопил 103 воздушные линии электропередачи в Амурской области. Ради безопасности населения подтопленные села отключены от электроснабжения.