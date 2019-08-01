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Паводок подтопил 32 населенных пункта в Амурской области

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Фото: 28.mchs.gov.ru
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Количество подтопленных в результате паводка населенных пунктов Амурской области достигло 32.

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Как сообщили в четверг, 1 августа в правительстве региона, за сутки в регионе были подтоплены еще два населенных пункта. Указывается, что всего от воды пострадали 11 муниципальных образований и один городской округ.

При этом количество подтопленных жилых домов уменьшилось до 480. В них проживают 1035 человек, в том числе 248 детей. По данным правительства, без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов, без транспортного сообщения — 16.

Всего эвакуировано 2381 человека. В пунктах временного размещения находится 551 человек, остальные — у родственников. 25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.

27 июля сообщалось, что паводок подтопил 103 воздушные линии электропередачи в Амурской области. Ради безопасности населения подтопленные села отключены от электроснабжения.

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