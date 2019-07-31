Роспотребнадзор посоветовал пить бутилированную воду в зоне паводка

Жителям территорий в Амурской области, оказавшихся в зоне паводка, рекомендуется использовать только бутилированную или кипяченую воду. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 31 июля.

«В связи с нестабильной ситуацией по качеству питьевого водоснабжения управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует использовать только бутилированную или кипяченую воду», — приводит агентство «РИА Новости» сообщение ведомства.

В зоне паводков продолжают работу 10 мобильных бригад, которые мониторят санитарно-эпидемиологическую обстановку в Амурской, Иркутской областях и в Хабаровском крае.

В Амурской области подтопленными остаются 30 населенных пунктов, из них 12 отключены от электроснабжения, а 15 отрезаны от транспортного сообщения. Эвакуированы 2363 человека, в том числе 753 ребенка.

25 июля в Приамурье ввели режим ЧС из-за паводка, вызванного ливнями. Подтопленными остаются 30 населенных пунктов, из них 12 отключены от электроснабжения, а 15 отрезаны от транспортного сообщения. Эвакуированы 2363 человека, в том числе 753 ребенка. Наиболее сложная обстановка фиксируется в Селемджинском и Мазановском районах. Военные возводят дамбы в трех районах города Свободный.