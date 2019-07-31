Российские военные возводят дамбы от паводка в Амурской области

Военнослужащие Восточного военного округа возводят дамбы в трех районах города Свободный Амурской области.

Военные уложили более 5 тыс. мешков с песком и отсыпали 14 тыс. кубометров грунта. К работам привлечены около 150 военнослужащих и 40 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе ВВО, также принято решение выделить подразделение железнодорожных войск округа для оказания помощи населению.

Из-за паводка в Амурской области 30 июля пострадали сельскохозяйственные посевы. Переизбыток воды наблюдается на полях как минимум 125 хозяйств.

30 июля режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей и разлива рек ввели в большинстве районов Хабаровского края, передает «Федеральное агентство новостей».