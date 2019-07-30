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В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков

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Фото: МЧС РФ
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Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского. Об этом сообщается на сайте правительства региона во вторник, 30 июля.

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Отмечается, что решающим фактором для введения режима ЧС стал прогноз уровней воды на Амуре у Хабаровска в начале августа: отметка повысится до 5,5–6 метров.

«При таком уровне произойдет затопление островов на левом берегу Амура, где расположены дачи, а также низких мест в Хабаровске и пригороде. Потребуется в короткие сроки консолидировать все силы для предотвращения ущерба и ликвидации последствий паводка», — заявили в комитете правительства края по гражданской защите.

10 июля стало известно, что в северных районах Хабаровского края зафиксированы паводки после дождей, которые обрушились на регион 4–6 июля. Уровень воды начал стремительно возрастать на реках Мая у села Нелькан в Аяно-Майском районе и Уда у села Удское в Тугуро-Чумиканском районе.

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