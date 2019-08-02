В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области, восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Упрдора «Прибайкалье».

По состоянию на 5:00 по местному времени (0:00 мск) 2 августа возобновилось движение всех видов транспорта, а также организовано реверсивное движение, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Трасса была закрыта 30 июля из-за того, что уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку на 2,1 м. 1 августа участок Р-255 открыли для большегрузов и вездеходов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

28 июля жителей Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы нового паводка. Через два дня уровень реки Ия превысил 11 м.

Экологи опасаются, что паводок может уничтожить экосистему Байкала — в его воды уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.