Пострадавшим от паводка жителям Приамурья перечислят 75 млн рублей

Жителям Амурской области, пострадавшим от паводка, 19 августа переведут 75 млн рублей. Тем, кто претендует на выплату 10 тыс. рублей, направят деньги из резервного фонда правительства двумя траншами — 19 млн и 56 млн рублей.

Как уточняет Амурская служба новостей, единовременная материальная помощь выплачивается в том случае, если человек постоянно проживает или зарегистрирован в жилом помещении, подвергшемся паводку и условия жизнедеятельности которого в результате ЧС были нарушены.

В список на выплату 10 тыс. рублей, в частности, включены более 600 жителей Мазановского района — там вода затопила и дома, и дороги. В селах района из-за угрозы короткого замыкания отключили электричество, река залила колодцы с питьевой водой.

4 августа сообщалось, что в Амурской области были эвакуированы жители села Усть-Ивановка из-за угрозы обрушения дамбы на реке Зее.