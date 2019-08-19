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Пострадавшим от паводка жителям Приамурья перечислят 75 млн рублей

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Жителям Амурской области, пострадавшим от паводка, 19 августа переведут 75 млн рублей. Тем, кто претендует на выплату 10 тыс. рублей, направят деньги из резервного фонда правительства двумя траншами — 19 млн и 56 млн рублей.

Как уточняет Амурская служба новостей, единовременная материальная помощь выплачивается в том случае, если человек постоянно проживает или зарегистрирован в жилом помещении, подвергшемся паводку и условия жизнедеятельности которого в результате ЧС были нарушены.

В список на выплату 10 тыс. рублей, в частности, включены более 600 жителей Мазановского района — там вода затопила и дома, и дороги. В селах района из-за угрозы короткого замыкания отключили электричество, река залила колодцы с питьевой водой.

4 августа сообщалось, что в Амурской области были эвакуированы жители села Усть-Ивановка из-за угрозы обрушения дамбы на реке Зее.

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