В Приамурье эвакуировали село из-за угрозы обрушения дамбы

В селе Усть-Ивановка (Амурская область) на фоне сильных дождей возникла вероятность обрушения дамбы на реке Зее. Жителей эвакуируют, сообщила администрация Благовещенского района на своей странице в Instagram.

Если дамбу, которая держит уровень воды 2 м, прорвет, возможно затопление некоторых улиц, говорится в публикации.

Ранее 4 августа правительство региона сообщило, что затопленными остаются 13 районов области и 1 городской округ. 92 жилых дома, 835 придворовых территорий, 350 дачных участков и более 40 участков автодорог находятся в воде.

Без электроснабжения остались семь населенных пунктов в Мазановском районе. Всего эвакуировано 2593 человека, в пунктах временного размещения находятся 339 человек, остальные проживают у родственников.

2 августа стало известно, что в Амурской области больше 200 участков дорог местного значения и около 80 участков региональных трасс общей протяженностью 468 км пострадали из-за наводнения и дождевых паводков.