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Мутко раскритиковал работу властей Приангарья по ликвидации паводка

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Вице-премьер России, председатель комиссии правительства по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко поручил властям региона и населенных пунктов ускорить процесс обеспечения новым жильем людей, потерявших кров во время наводнения.

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В настоящее время механизм реализации прав граждан не запущен, рассказал он журналистам в пятницу, 2 августа, сообщает ТАСС. «Это нужно быстрее делать, просто вчера», — пояснил он. По словам Мутко, если начать строительные работы, то люди это увидят. «Сейчас у людей растерянность», — отметил вице-премьер.

Как рассказали Мутко жители города, людям не хватает информации о том, где и как получить выплаты на приобретение нового жилья.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

28 июля жителей Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы нового паводка. Через два дня уровень реки Ия превысил 11 м.

Экологи опасаются, что паводок может уничтожить экосистему Байкала — в его воды уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

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