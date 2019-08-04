Уровень реки Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки

В пострадавшем от паводка Тулуне (Иркутская область) уровень воды в реке Ия опустился ниже критической отметки в 7 м. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила городская администрация.

По состоянию на 10:00 по местному времени (5:00 мск) уровень воды составлял 6,97 м. Следующий отчет запланирован на 20:00 (15:00 мск).

3 августа в МЧС сообщили, что вода ушла из трех пострадавших от паводка населенных пунктов Иркутской области. Подтопленными остаются 1359 домов и 2169 приусадебных участков в 31 населенном пункте.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

28 июля жителей Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы нового паводка. Два дня спустя уровень реки Ия превысил 11 м при критической отметке в 7 м.

Экологи опасаются, что паводок может уничтожить экосистему Байкала, так как в озеро может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.