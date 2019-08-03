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Вода ушла из 13 пострадавших от паводка населенных пунктов в Иркутской области

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Фото: ТАСС/МЧС России
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В МЧС сообщили, что 13 населенных пунктов, которые пострадали от паводка в Иркутской области, освободились от воды. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».

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«Спасатели проводят откачку воды из подвалов жилых домов, просушку помещений, а также оказывают адресную помощь пострадавшему населению», — рассказали в ведомстве.

В 31 населенном пункте подтопленными остаются 1359 домов, 2169 приусадебных участков, 3 социально значимых объекта, 10 участков автомобильных дорог.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

28 июля жителей Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы нового паводка. Через два дня уровень реки Ия превысил 11 м при критической отметке в 7 м.

Экологи опасаются, что паводок может уничтожить экосистему Байкала — в его воды уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

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