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Более 10 дорог остаются подтопленными в Амурской области

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Вода уходит с подтопленных при паводке территорий в Амурской области. Затопленными остаются 11 участков дорог.

Согласно оперативной сводке, на всей территории Амурской области не осталось подтопленных домов. При этом вода остается на 194 придворовых территориях. Об этом сообщает Амурская служба новостей. В Благовещенске затоплены 120 подворий, в Белогорске — 16. Кроме того, в Белогорске затоплены 350 дачных участков.

По данным мониторинга, затопленными остаются 11 участков дорог, почти половина из них — в Октябрьском районе.

Из подтопленных территорий было эвакуировано свыше 2,1 тыс. человек. В основном они разместились у родственников. В пунктах временного размещения поселились 42 человека. 12 августа 31 человек вернулся домой.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит около 600 млн рублей для оказания помощи жителям Амурской области, пострадавшим от паводка.

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