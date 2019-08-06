Более 100 км размытых дорог восстановили в Амурской области

В Амурской области восстановлено более 107 км региональных дорог, разрушенных паводком и дождями. На контроле остаются еще 108 участков.

«В девяти районах еще есть участки, где нет проезда, 19 участков дорог регионального и местного значения закрыты, 13 мостов повреждено, по двум уже проезд обеспечен, а 11 мостов подтоплены и находятся в непригодном для эксплуатации состоянии», — рассказал asn24.ru первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Ухов.

Всего было размыто и подтоплено свыше 500 км трасс. В районах, где переполненные реки разрушили дороги, специалисты обеспечивают проезд для транспортных средств.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.

27 июля сообщалось, что паводок подтопил 103 воздушные линии электропередачи в регионе. Ради безопасности населения подтопленные села отключены от электроснабжения.