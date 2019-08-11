Амурской области выделили 600 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка

Российское правительство выделило около 600 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от паводка в Амурской области. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«В соответствии с распоряжением правительства РФ, правительству Амурской области выделены бюджетные средства из резервного фонда в размере до 600 млн рублей на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки пострадавших граждан», — уточнили в ведомстве.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.

27 июля сообщалось, что паводок подтопил 103 воздушные линии электропередачи в регионе. Ради безопасности населения подтопленные села были отключены от электроснабжения.

К настоящему времени ситуация с паводками в Амурской области заметно улучшилась. Восстановлено более 107 км региональных дорог, разрушенных в результате разгула стихии. На контроле остаются еще 108 участков. Всего было размыто и подтоплено свыше 500 км трасс. В районах, где переполненные реки разрушили дороги, специалисты обеспечивают проезд для транспортных средств.