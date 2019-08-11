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Названо число не подлежащих восстановлению домов в Тулуне

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Фото: РИА Новости/Светлана Задера
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Вторая волна паводка в Иркутской области в конце июля привела к тому, что в Тулуне около 450 домов оказались не подлежащими восстановлению. Об этом в воскресенье, 11 августа, заявил глава региона Сергей Левченко.

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«Ранее (до второй волны паводка. — Ред.) эти дома должны были капитально отремонтировать», — сказал губернатор.

По словам Левченко, сейчас идет обследование этих домов, передает «Интерфакс».

Губернатор также заявил, что для жителей Тулуна построят около 500 квартир в четырехквартирных двухэтажных домах. По словам Левченко, новое жилье — в многоквартирных и индивидуальных домах — должно быть сдано до 1 октября 2020 года.

Чиновник также сообщил, что общее число пострадавших от паводков в Иркутской области составило 45 тыс. человек.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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