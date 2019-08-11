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Названо число пострадавших от паводков в Иркутской области

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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что общее число пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

«У нас огромное количество дел находилось в судах, и такого количества судебных решений не было никогда. Практически 4 тыс. дел в судах дает ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Сегодня ими признано 45 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

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По словам главы региона, из них 23 тыс. человек уже получили компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей — за полную.

Левченко подчеркнул, что власти региона могут обеспечить жильем всех пострадавших от наводнения. По его словам, в области «свободны почти 8 тыс. жилых помещений на первичном или вторичном рынке».

«Это больше, чем количество пострадавших в наводнении», — цитирует губернатора «Интерфакс».

Он добавил, что для жителей пострадавшего города Тулуна построят около 500 квартир в четырехквартирных двухэтажных домах. По словам Левченко, новое жилье — в многоквартирных и индивидуальных домах — должно быть сдано до 1 октября 2020 года.

Левченко также заявил, что третья волна дождевого паводка в Иркутской области, связанная с осенним подъемом воды в реках, не будет значительной. По его словам, вероятность повторения серьезного наводнения в конце августа крайне мала.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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