Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области

Восстановительные работы в пострадавшей от паводков Иркутской области по объективным причинам могут отстать от графика. Об этом 6 августа заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что после первой волны паводков на регион обрушились новые наводнения, из-за которых график и пришлось сдвинуть.

«Тем не менее выстраиваются графики строительных работ. Стараются по-максимуму всё сделать. В любом случае всё будет достроено», — сказал российский лидер на встрече с семьями, пострадавшими от наводнения.

На вопрос о восстановлении Тулуна президент ответил, что строить заново в местах, где каждый год бывают подтопления, нет смысла. При этом на безопасной территории расширят строительство, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что правительство выделило из резервного фонда 20,2 млн рублей для мониторинга строительства и капитального ремонта жилья и инфраструктуры в пострадавших от наводнения районах Иркутской области.

Паводки в регионе начались в конце июня из-за разлива рек после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы. Всего пострадало около 43 тыс. жителей в 107 населенных пунктах.

После этого президент лично прибыл в пострадавший регион и оценил обстановку, а также дал поручения МЧС и местным властям о компенсациях, поддержке и помощи населению.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводков. По данным МЧС России, в девяти населенных пунктах Тулунского района подтопило не менее 233 домов.

Пострадавшим от наводнения выплачены компенсации на общую сумму 2,3 млрд рублей.