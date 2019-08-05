В отрезанное из-за паводка село в Иркутской области доставили 500 кг груза

Военные доставили около 500 кг груза в отрезанное из-за паводка в Иркутской области село Алыгджер, пишет в понедельник, 5 августа, «РИА Новости».

«Гуманитарный груз, в который вошли консервы, хлеб, испеченный на военном хлебозаводе, привезли в село вертолётом Ми-8 МЧС России. Груз был доставлен в пункт сбора. Всего жителям раздали около 500 кг гуманитарного груза», — сказали в Центральном военно округе (ЦВО).

Село Алыгджер расположено в 200 км от затопленного Тулуна, там проживает около 500 человек. Из-за наводнения оно разделилось на три части, поэтому местным жителям приходится перемещаться на лодке.

3 августа в МЧС сообщили, что вода ушла из трех пострадавших от паводка населенных пунктов Иркутской области. Подтопленными остаются 1359 домов и 2169 приусадебных участков в 31 населенном пункте.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

28 июля жителей Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы нового паводка. Два дня спустя уровень реки Ия превысил 11 м при критической отметке в 7 м, но 4 августа вода опустилась.