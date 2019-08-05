Строительство нового жилья в Тулуне начнется уже на этой неделе

Подготовительные работы на площадках, где будут строиться новые объекты жилья и социальной сферы для пострадавших от паводков в Тулуне, начнутся уже на этой неделе. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По его словам, новые объекты, в том числе жилье, будут строиться в ускоренном режиме, в рамках режима ЧС. Также Левченко заверил, что все образовательные учреждения и детсады в регионе будут вовремя подготовлены к 1 сентября. Детей из школ, которые больше всего пострадали от паводков, распределят по другим.

Также глава региона рассказал, что гражданам, чьи дома были разрушены паводком, предложат поселиться в быстровозводимых домах. 7 августа первые два проверочных комплекта придут в регион из Воронежской области и Карелии. По его словам, в течение трех месяцев вполне реально возвести такой дом, пишет ТАСС.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

28 июля жителей Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы нового паводка. Два дня спустя уровень реки Ия превысил 11 м при критической отметке в 7 м.

Экологи опасаются, что паводок может уничтожить экосистему Байкала, так как в озеро может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.