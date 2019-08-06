Прямой эфир
Сюжет:

Правительство выделило 20 млн рублей на контроль за ремонтом жилья в Приангарье

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России выделило из резервного фонда 20,2 млн рублей для мониторинга строительства и капитального ремонта жилья и инфраструктуры в пострадавших от наводнения районах Иркутской области, пишет ТАСС во вторник, 6 августа.

Хлор и фауна: иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Повторное наводнение грозит попаданием в озеро шлама из котлованов целлюлозно-бумажного комбината

Согласно распоряжению, контроль за расходованием средств возлагается на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Отчитаться об использовании средств ведомство должно до 1 февраля следующего года.

Восстановительные работы в пострадавшем от наводнения регионе контролирует подведомственная Минстрою организация «Роскапстрой», на базе региональной дирекции которой был организован оперативный штаб.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Всего пострадало около 43 тыс. жителей. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. домов и приусадебных участков. Экологи опасаются, что паводок может уничтожить экосистему Байкала — в его воды уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным МЧС России, в девяти населенных пунктах Тулунского района подтопило не менее 233 домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей
В отрезанное из-за паводка село в Иркутской области доставили 500 кг груза

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017