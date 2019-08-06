Правительство выделило 20 млн рублей на контроль за ремонтом жилья в Приангарье

Правительство России выделило из резервного фонда 20,2 млн рублей для мониторинга строительства и капитального ремонта жилья и инфраструктуры в пострадавших от наводнения районах Иркутской области, пишет ТАСС во вторник, 6 августа.

Согласно распоряжению, контроль за расходованием средств возлагается на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Отчитаться об использовании средств ведомство должно до 1 февраля следующего года.

Восстановительные работы в пострадавшем от наводнения регионе контролирует подведомственная Минстрою организация «Роскапстрой», на базе региональной дирекции которой был организован оперативный штаб.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Всего пострадало около 43 тыс. жителей. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. домов и приусадебных участков. Экологи опасаются, что паводок может уничтожить экосистему Байкала — в его воды уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным МЧС России, в девяти населенных пунктах Тулунского района подтопило не менее 233 домов.