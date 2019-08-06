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В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В двух округах Магаданской области — Тенькинском и Сусуманском — ввели режим ЧС из-за ливней. Как сообщили во вторник, 6 августа, в региональном управлении МЧС, сильные дожди идут здесь с воскресенья. Из-за них размыло дороги и поднялся уровень воды в реках.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Ягоднинском и Тенькинском городских округах. В первом на 1562-м км федеральной автодороги «Колыма» вода размыла временный объезд через ручей Нехай, мост находился на капитальном ремонте. На восстановительных работах задействованы 10 человек и 5 единиц техники.

В Тенькинском городском округе на 316-м км территориальной автодороги «Палатка-Кулу-Нексикан» размыло дорожное полотно на ручье Ытычан. Движение всех видов транспорта прекращено. Ведутся работы по восстановлению, в которых задействовано 6 человек и 5 единиц техники.

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Кроме этого, из-за подъема уровня воды в реке Берелех в превентивных целях отключен водозабор в микрорайоне Берелех Сусуманского городского округа, организован подвоз воды.

В самом Магадане действует штормовое предупреждение. В городе за 12 часов выпало 49 мм осадков.

«Главное управление МЧС России по Магаданской области функционирует в режиме повышенной готовности, на территории работают шесть оперативных групп по контролю складывающейся обстановки», — сообщили в управлении.

Из-за погодных условий аэропорт Магадана не принимает самолеты. Задерживается прибытие бортов из Екатеринбурга и Хабаровска. Вылет рейса из Петропавловска-Камчатского перенесен на 7 августа. Борт из московского аэропорта Шереметьево отправлен на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский. Также задерживаются вылеты из магаданского аэропорта, передает ТАСС.

5 августа из-за подъема уровня воды в реке Умальте в Хабаровском крае смыло несколько мостов. В тот же день стало известно о штормовом предупреждении на 8 и 9 августа в Приморском крае. Его объявили в связи со штормом «Франсиско», который, как прогнозируется, должен выйти к южному побережью региона.

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