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Несколько мостов смыло при подъеме воды на реке в Хабаровском крае

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Сильный подъем воды зафиксирован на реке Умальте в Хабаровском крае. В результате несколько мостов оказались снесены, от Большой земли отрезан поселок Софийск.

Подъем воды произошел в результате обильных дождей. Дорожная бригада проводит ремонт небольших мостов, которые возможно восстановить. Однако большинство сооружений снесло волной и требуется капитальный ремонт. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Наиболее проблематичным считают большой мост через Умальту. Из-за подъема воды оказалось снесено береговое сопряжение, в результате подхода к мосту нет. Быстро восстановить конструкцию не удастся, на ремонт потребуется около месяца.

На данный момент в районе Софийска обустраивают временные объезды, которые приспособлены для грузовых машин.

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