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Объект культурного наследия отремонтируют после наводнения в Тулуне

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Объект культурного наследия пострадал в результате наводнения в Тулуне. Деревянное здание будет отреставрировано.

Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл» получил значительные повреждения. Во время наводнения оказался затоплен подвал, уровень воды достигал 1,3 м. В результате правая сторона здания просела, пострадала геометрия всего строения. В доме повело стены и кровлю. Сейчас объект культуры находится в аварийном состоянии. Тем не менее учреждение продолжит работу в сентябре, сообщает ИА IrkutskMedia.

Здание 1905 года постройки будет передано из муниципальной в региональную собственность. Это позволит привлечь средства бюджета Иркутской области. Сотрудники службы по охране объектов культурного значения займутся подготовкой необходимой документации. Инженерное обследование завершится до 15 сентября. Реставрация запланирована на 2020 год и, по предварительным расчетам, займет около двух лет.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Погибли 25 человек, еще 750 были госпитализированы. Паводок подтопил около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Тулунский район оказался в числе наиболее пострадавших.

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