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Сотни бродячих собак отловят в пострадавшем от паводков Тулуне

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Более 300 бездомных собак отловят в пострадавшем от паводков Тулуне до 1 сентября. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил службе ветеринарии завершить работы до начала учебного года, чтобы дети не пострадали от агрессивных животных.

Уже привито против бешенства 3,7 тыс. собак, проведена дезинфекция 728 объектов. Также выполнена дератизация против грызунов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона. На заседании обсуждались обследование пострадавших и уничтоженных домов, выдача жилищных сертификатов и другие варианты получения нового жилья.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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