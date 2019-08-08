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Мужчина утонул при попытке пересечь вброд размытую дорогу в Амурской области

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В Октябрьском районе Амурской области мужчина утонул, пытаясь пересечь вброд размытую дорогу. Трагедия произошла 6 августа, сообщает Амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности на своей странице в Instagram.

По данным центра, мужчина вместе с ребенком выехал на машине к жене на разрез «Ерковецкий». Подъехав к размытой дороге, он оставил сына в машине и направился вброд через воду. Чуть позже мальчик вернулся обратно в деревню и рассказал о случившемся, пишет Амурская Служба Новостей.

С пяти утра 7 августа подтопленную дорогу стали обследовать пожарные. В тот же день на место трагедии выехали водолазы.

Тело мужчины было обнаружено к шести вечера. Оно находилось на глубине 2,5 м.

1 августа количество подтопленных в результате паводка населенных пунктов Амурской области достигло 32.

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