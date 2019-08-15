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Зону запрета продажи алкоголя расширили в Амурской области

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Новые районы попали под запрет продажи алкоголя в Амурской области. Это связано с расширением зоны, в которой действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Согласно распоряжению губернатора Амурской области, запрет распространяется на Сковородинский, Ромненский, Михайловский, Тамбовский, Октябрьский, Ивановский, Магдагачинский и Константиновский районы. Предпринимателям предписывают приостановить продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает Амурская служба новостей. Под запрет попадают алкогольные коктейли и пиво. За нарушение запрета административный штраф для должностных лиц составляет от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юридическим лицам грозят санкции до 300 тыс. рублей.

Режим ЧС был введен в Амурской области 25 июля в связи с паводком. Из подтопленных территорий эвакуировали более 2,1 тыс. человек. Правительство РФ выделит около 600 млн рублей для оказания помощи пострадавшим жителям региона.

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