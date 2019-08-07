Ворота дамбы в Хабаровске успели засыпать перед паводком

В Хабаровске завершили отсыпку временной дамбы, которая должна защитить город от приближающегося паводка. Решение о строительстве было принято на краевой комиссии ЧС в прошлую субботу, сообщает сайт правительства Хабаровского края.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов, на дно Амура было уложено свыше 30 тыс. кубометров песка и сланца. С помощью земснаряда дамбу досыпали до берега, чтобы не было разрывов для воды, пишет ИА AmurMedia.

По словам Немытова, длина дамбы составила около 180 м. Грунт возили 50 большегрузов, которые на время сняли со строительства трассы «Обход Хабаровска».

Дамба будет демонтирована после прохождения паводка. Весь песок пустят на другие объекты.

По прогнозам Дальневосточного УГМС, пик паводка ожидается не позднее 12–14 августа.