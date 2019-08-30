Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе

Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.

По ее словам, исключение составляют те дети, кому это необходимо по медицинским показаниям — например, школьникам с диабетом, передает ТАСС.

При этом в министерстве, по словам Васильевой, готовы к трудностям, с которыми придется столкнуться в связи с ограничениями на гаджеты в школах.

«Я думаю, у нас будут какие-то проблемы, недопонимания с обеих сторон. Но потихонечку мы это преодолеем», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-1».

19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».

Впервые вопрос о возможном ограничении подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле. По ее словам, из-за гаджетов ученики постоянно отвлекаются на занятиях и не общаются друг с другом на переменах.

В связи с этим родителей взволновал вопрос о способах экстренной связи с детьми в случае запрета. В данной ситуации Матвиенко порекомендовала покупать простые кнопочные телефоны, с чем согласились в Национальном родительском комитете и предложили сдавать телефоны учителям в начале уроков.