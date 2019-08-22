В Москве выступили против запрета мобильных телефонов на уроках

В московском департаменте образования заявили, что не видят необходимости в запрете на использование мобильных устройств в школах. Об этом рассказал в четверг, 22 августа, руководитель ведомства Александр Молотков.

«Самое главное — правильное использование гаджетов в учебном процессе. Как можно запретить то, что становится неотъемлемой частью жизни? Просто ребенка надо научить им правильно пользоваться, чтобы это приносило ему пользу, а не отвлекало», — приводит его слова ТАСС.

19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса». Впервые вопрос о возможном ограничении пользования смартфонами в школах подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле. По ее словам, из-за гаджетов ученики постоянно отвлекаются на занятиях и не общаются друг с другом на переменах.

В связи с этим родителей взволновал вопрос о способах экстренной связи с детьми в случае запрета. В данной ситуации Матвиенко порекомендовала покупать простые кнопочные телефоны, с чем согласились в Национальном родительском комитете и предложили сдавать телефоны учителям в начале уроков.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, рекомендации по использованию мобильных устройств в школах не предполагают их запрет. Уточняется, что в их создании принимали участие психологи и специалисты здравоохранения.

Президент Российской академии образования Юрий Зинченко пояснил, что уже на данный момент врачи бьют тревогу из-за заболеваний опорно-двигательного аппарата, падения зрения, ухудшения слуха после использования наушников и добавил, что документ появился не потому, что «кому-то захотелось что-то порегулировать». По мнению Зинченко, необходимо обратить внимание на ответственность взрослых за использование мобильных телефонов детьми.