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В регионах отреагировали на идею ограничения использования в школах мобильников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Челябинской области не планируют вводить ограничение на использование мобильных телефонах в школах, так как это не продуктивно. Такое мнение в понедельник, 19 августа, выразил «РИА Новости» и.о. министра образования и науки региона Александр Кузнецов.

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«Пытаться запретить всё, наверное, невозможно и не нужно. А вот пытаться использовать в образовательном процессе — этому надо учиться», — сказал он. По словам Кузнецова, в настоящее время телефон является продолжением любого человека. Он назвал ограничение использования гаджета тупиковым путем.

Вместе с тем в Мурманской области порекомендуют школам ограничить использование мобильников в школах во время обучения. «Будут выданы памятки ребятам, рассказано о необходимости не только убирать телефоны в период образовательного процесса, но и о тех негативных последствиях, которые могут влиять на их здоровье», — сказала начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения Министерства образования и науки региона Наталья Жейнова.

По ее словам, чтобы ввести запрет, необходимо будет пройти несколько процедур, включая внесение образовательными учреждениями соответствующего распоряжения в правила внутреннего распорядка.

Ранее в понедельник Минпросвещения порекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении пользования мобильными телефонами в школах. Рекомендации ведомство подготовило совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования.

Пользование гаджетами в стенах школы рекомендуется ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса». Рекомендации разработаны на основе анализа международного опыта и по итогам соцопроса, согласно которому 61% учеников, 89% родителей и 90% педагогов поддержали инициативу.

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