Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина заявил, что отмена школьных линеек не входит в компетенцию ведомства. Об этом в воскресенье, 1 сентября, пишет «РИА Новости».

«Были линейки, не были — это точно не вопрос компетенции департамента. Это полное право самой школы: принимать решение. Мы даже никогда никаких отчетов не собирали. Это право школ, и в это право мы не можем вмешиваться», — подчеркнул он.

28 августа газета «Коммерсант» писала со ссылкой на родителей учеников, что в некоторых школах Москвы отменили торжественные линейки в честь начала учебного года. Это связано с вопросами безопасности.

В тот же день эксперты подсчитали, что в этом году базовый школьный набор обойдется родителям в 10 тыс. рублей. Отдельная статья затрат для семей с первоклассниками — праздничные букеты. К 1 сентября в Россию ввезли цветов на сумму почти в $7,7 млн. При этом набирающая популярность акция «Дети вместо цветов» не может помешать заработать флористам на Дне знаний.