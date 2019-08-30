В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Российским школьникам и студентам предложили продлить летние каникулы до 1 октября. Письмо с соответствующей инициативой направил депутат Госдумы Василий Власов вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В документе говорится, что у учащихся очень высокая нагрузка — экзамены фактически заканчиваются к началу июля из-за чего каникулы длятся всего два месяца. Также многие из студентов и школьников подрабатывают летом.

Помимо этого 24-летний депутат напомнил, что потенциальные работодатели требуют от выпускников наличие опыта работы, поэтому продление каникул, по его мнению, позволит частично решить эту проблему.

«Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку наши сограждане с детьми смогут выезжать на южные курорты страны в сентябре», — добавил народный избранник.

Пилотный проект Власов предложил запустить в Приморском и Хабаровском краях.

Ранее в августе Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».