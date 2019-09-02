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Новую школу построили на месте аварийного здания в Псковской области

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Фото: vk.com/Вестник Пскова
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В городе Дно Псковской области состоялось открытие новой школы № 50. В торжественном мероприятии принял участие губернатор региона Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, глава региона обратил внимание на то, что школа возведена на месте старого аварийного здания, где дети учились в две смены. Он также поблагодарил всех, кто внес свой вклад в строительство и вручил благодарственные письма активистам.

Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование» и госпрограммы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях».

2 сентября торжественно открыли школу в Обнинске. Новое образовательное учреждение здесь ждали 25 лет.

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