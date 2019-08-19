Под Ростовом двухлетний мальчик попал в больницу из-за действий сожителя его матери

В Ростовской области двухлетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии из-за действий сожителя его матери, испытывавшего к ребенку неприязнь. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, 26-летний мужчина неоднократно, со значительной силой толкал в спину сына своей сожительницы, в результате чего ребенок ударялся головой и туловищем о различные предметы мебели. В итоге мальчик получил множественные телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Сейчас ребенок находится в больнице.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

В июне жительница Омска призналась в убийстве двухлетней дочери. По словам женщины, она была пьяна, разозлилась на девочку, которая неаккуратно ела булку и накрошила на стол, и запихала ей в рот остатки хлеба и собранные крошки. Когда ребенок задохнулся, сожитель матери забрал тело и унес. Найти труп следователям не удалось, так как женщина не знает места захоронения, а мужчина вскоре умер от алкогольной интоксикации.