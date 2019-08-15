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Уголовное дело возбудили против москвички из-за покупки лекарства для ребенка

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Уголовное дело о контрабанде возбудили в отношении жительницы Москвы после покупки в интернет-магазине и получении на почте противосудорожного лекарства фризиум для больного ребенка. Об этом сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

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По ее словам, москвичка получила посылку с лекарством для сына, больного эпилепсией, 12 августа в отделении «Почты России» на Челобитьевском шоссе.

«Получила посылку с лекарством, расписалась в квитанции и взяла в руки коробку. В этот момент сзади к ней подошли два сотрудника с удостоверениями. Таможенная служба, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков… Дальше допрос, дознаватель, протоколы…Посылку с лекарством конфисковали... Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту», — написала Мониава в Facebook.

Она добавила, что завтра дело собираются передать в Главное следственное управление.

«Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут», — отметила директор фонда.

По словам Мониавы, фризиум назначили ребенку врачи, однако это лекарство не зарегистрировано Минздравом РФ.

Это не первый подобный случай в Москве. В середине июля сообщалось о задержании москвички Елены Боголюбовой на почте после получении посылки с фризиумом для тяжелобольного ребенка. На инцидент обратили внимание в Кремле. После этого полиция не увидела оснований для возбуждения уголовного дела.

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