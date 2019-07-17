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Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

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Фото: Depositphotos
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Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог. Об этом в среду, 17 июля, рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

По ее словам, у ребенка было диагностировано неизлечимое генетическое заболевание — болезнь Баттена, из-за которой мальчик страдает от приступов, не может ходить и говорить и питается через трубку в животе — гастростому. Чтобы хоть как-то улучшить состояние ребенка, врачи посоветовали женщине купить препарат от судорог фризиум, который не зарегистрирован в России.

«Все зарегистрированные в России препараты пробовали — не помогают. Лекарство назначили врачи, препарат указан в выписке. Но купить фризиум в России невозможно», — написала Мониава в Facebook.

По ее словам, матери ребенка удалось заказать лекарство в интернете. Получать посылку она пришла на почту на Салтыковской улице в Москве. Женщина расписалась в квитанции и получила препарат, после чего к ней подошли два сотрудника полиции и задержали ее, так как экспертиза показала, что в посылке находятся психотропные вещества.

«В то время, пока маму допрашивали сотрудники правоохранительных органов, с ребенком сидела его старшая сестра. У него началось желудочное кровотечение. Его стало тошнить кровью», — рассказала Мониава.

По ее словам, ранее от такого же заболевания умерла сестра мальчика — девочке было 9 лет и она скончалась от мучительных судорог, которые длились две недели. Поэтому на этот раз мать мальчика постаралась найти и купить данное лекарство.

«Маму Миши только что отпустили домой. Мы не знаем, что будет с ее уголовным делом дальше. Но мы знаем, что на завтрашний день нет фризиума», — отметила Мониава.

Она добавила, что посылка с препаратом арестована и необходимого лекарства у ребенка нет, а в отношении матери было возбуждено уголовное дело.

В июле 2018 года произошел похожий случай. Тогда мать ребенка-инвалида Екатерина Коннова была задержана за продажу через интернет психотропных веществ — микроклизм с несертифицированным в России диазепамом. По словам женщины, это средство ее младшему сыну выписывали как противосудорожное, однако они не смогли получить лекарства и были вынуждены купить их в интернете. Когда женщина получила вещество в ампулах через поликлинику, она хотела продать оставшиеся ампулы. Покупателями стали сотрудники правоохранительных органов.

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