Пьяный житель Ульяновской области напал с вилкой на двухлетнюю девочку

В Ульяновской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на двухлетнюю девочку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета России в субботу, 31 августа.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью девочки, отметили следователи. В совершении преступления подозревается 43-летний житель поселка Мулловка.

По версии следователей, ночью 30 августа нетрезвый подозреваемый несколько раз нанес ребенку удары вилкой в грудь. «Ребенок в настоящее время госпитализирован, с ней проводятся реанимационные мероприятия», — отметили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее в субботу стало известно, что жительница башкирского села Исмаилово Юлия Хабирова, сообщившая о пропаже своего годовалого сына, призналась в его убийстве.