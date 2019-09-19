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В раде призвали пойти на уступки ради окончания конфликта в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Единственным решением конфликта в Донбассе могут быть переговоры, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

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По его словам, предоставлять Донбассу особый статус не следует, однако пойти на жертвы Киеву все же придется.

«Мы не готовы рассматривать изменения в Конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду <…> С другой стороны мы понимаем, что переговоры - это постоянно какие-то уступки», — сказал политик в эфире телеканала NewsOne.

Гетманцев указал, что военным путем решить конфликт на юго-востоке страны не получится.

«Должен быть компромисс. Чем-то должны жертвовать мы, а чем-то должна жертвовать та сторона», — добавил он.

Вооруженный конфликт на Украине длится с 2014 года. Тогда украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота.

Процесс урегулирования ситуации обозначен в Минских договоренностях.

18 сентября в Киеве заявили об ободрении «формулы Штайнмайера», предполагающей введение особого порядка местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях.

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