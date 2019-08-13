Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку на русском

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил заявил, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке. Об этом он сказал на акции у здания Государственного бюро расследований (ГБР), где проходил допрос его отца.

«Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», — сказал сын политика, его слова приводит «Страна.ua» во вторник, 13 августа.

Журналисты поинтересовались у Михаила, как к этому относятся его родители.

«Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я все-таки пытался (говорить на украинском. — Ред.)», — пояснил молодой человек.

Также Михаил рассказал, что многие в его окружении используют русский. При этом он отметил, что любит украинский язык «всем сердцем».

Допрос Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» прошел в понедельник, 12 августа, и длился почти три часа. После его окончания, когда экс-глава государства вышел из дверей здания, активисты начали бросать в него яйца. «Снаряды» попали в сторонников политика, правоохранителей и журналистов.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Однако ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет.

По мнению украинской оппозиции, этот закон раскалывает общество и лишает русский, а также другие языки нацменьшинств предусмотренной конституцией защиты. Кроме того, русскоговорящие граждане не смогут занимать государственные должности.

Документ, подписанный еще бывшим президентом Петром Порошенко, вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств, проживающих на украинской территории. Так, в Москве его назвали инструментом беспринципной политической борьбы на Украине.