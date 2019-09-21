Прямой эфир

Глава Госбюро расследований Украины заявил о прослушке в его кабинете

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что его кабинет прослушивали. Об этом он сообщил в субботу, 21 сентября, в своем Telegram-канале.

«Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты», — написал начальник ГБР.

Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко
В июне у политика обещают отнять недвижимость и имущество

Труба отметил, что на записях «нет ничего интересного» о нем.

«А вот о состоянии дел, которые мы обсуждали со следователями, — да. В том числе резонансных», — добавил он.

В данный момент, по его словам, специалисты выясняют, установлена ли прослушивающая аппаратура в одном месте или в нескольких и кто мог ее установить. На месте работают следователи, а также взрывотехники и эксперты по кибербезопасности.

Труба не исключил, что прослушивание организовали «некоторые политики», фигурирующие в уголовных делах.

Государственное бюро расследований Украины начало работу в августе 2018 года. Роман Труба возглавляет его с момента начала работы. Ведомство занимается делами, в которых фигурируют высшие должностные лица, работники правоохранительных органов, судьи, а также военные преступники.

В последнее время ГБР чаще всего упоминается в связи с многочисленными делами, возбужденными в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Политика, в частности, обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов и уклонении от налогов. 13 сентября Порошенко провел два часа на допросе в ГБР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парубий рассказал о допросах депутатов по делу об узурпации власти Порошенко
Спикер рады обвинил СБУ и ГБР в срыве работы парламента

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019