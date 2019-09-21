Глава Госбюро расследований Украины заявил о прослушке в его кабинете

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что его кабинет прослушивали. Об этом он сообщил в субботу, 21 сентября, в своем Telegram-канале.

«Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты», — написал начальник ГБР.

Труба отметил, что на записях «нет ничего интересного» о нем.

«А вот о состоянии дел, которые мы обсуждали со следователями, — да. В том числе резонансных», — добавил он.

В данный момент, по его словам, специалисты выясняют, установлена ли прослушивающая аппаратура в одном месте или в нескольких и кто мог ее установить. На месте работают следователи, а также взрывотехники и эксперты по кибербезопасности.

Труба не исключил, что прослушивание организовали «некоторые политики», фигурирующие в уголовных делах.

Государственное бюро расследований Украины начало работу в августе 2018 года. Роман Труба возглавляет его с момента начала работы. Ведомство занимается делами, в которых фигурируют высшие должностные лица, работники правоохранительных органов, судьи, а также военные преступники.

В последнее время ГБР чаще всего упоминается в связи с многочисленными делами, возбужденными в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Политика, в частности, обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов и уклонении от налогов. 13 сентября Порошенко провел два часа на допросе в ГБР.