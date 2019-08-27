Прямой эфир

Спикер рады обвинил СБУ и ГБР в срыве работы парламента

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) провели следственные действия в здании Верховной рады и заблокировали работу аппарата парламента. Об этом во вторник, 27 августа, заявил спикер рады Андрей Парубий.

Нечаянная рада: почему «партия войны» проиграла на украинских выборах
Владимир Зеленский получил всю полноту власти. Что дальше?

По его словам, работа парламента была сорвана 23 августа. Парубий отметил, что в этот день должно было проводиться тестирование сенсорной кнопки для голосования, однако за десять минут до начала в здание вошли 12 следователей и работников СБУ и ГБР.

«Они сказали, что проводятся следственные действия, и заблокировали работу компьютерного центра», — цитирует председателя Верховной рады «Интерфакс-Украина».

Парубий отметил, что представители силовых структур распорядились не пускать никого в зал. По его словам, это было «вмешательство в работу наивысшего органа страны», которое указывает на «рейдерский подход новой власти к работе парламента».

Как пояснили журналистам в аппарате Верховной рады, сенсорные кнопки предназначены для того, чтобы депутаты не могли голосовать за отсутствующих на заседании коллег. Конституция Украины (ст. 84) обязывает депутатов рады голосовать лично.

Ранее 27 августа Парубий заявил, что не увидел за 100 дней президентства Владимира Зеленского никаких прорывов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спикер рады не увидел прорывов за сто дней президентства Зеленского
Депутат рады раскрыл методы США по управлению Украиной при Порошенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019