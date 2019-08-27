Спикер рады обвинил СБУ и ГБР в срыве работы парламента

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) провели следственные действия в здании Верховной рады и заблокировали работу аппарата парламента. Об этом во вторник, 27 августа, заявил спикер рады Андрей Парубий.

По его словам, работа парламента была сорвана 23 августа. Парубий отметил, что в этот день должно было проводиться тестирование сенсорной кнопки для голосования, однако за десять минут до начала в здание вошли 12 следователей и работников СБУ и ГБР.



«Они сказали, что проводятся следственные действия, и заблокировали работу компьютерного центра», — цитирует председателя Верховной рады «Интерфакс-Украина».

Парубий отметил, что представители силовых структур распорядились не пускать никого в зал. По его словам, это было «вмешательство в работу наивысшего органа страны», которое указывает на «рейдерский подход новой власти к работе парламента».

Как пояснили журналистам в аппарате Верховной рады, сенсорные кнопки предназначены для того, чтобы депутаты не могли голосовать за отсутствующих на заседании коллег. Конституция Украины (ст. 84) обязывает депутатов рады голосовать лично.

Ранее 27 августа Парубий заявил, что не увидел за 100 дней президентства Владимира Зеленского никаких прорывов.